ارتفاع حصيلة فيضانات السودان إلى 99 قتيلا

ارتفعت إلى 99 قتيلا حصيلة السيول والفيضانات الناجمة عن العواصف والامطار الغزيرة التي يشهدها السودان منذ حزيران/يونيو الماضي، بحسب ما اعلنته السلطات الاحد.

وقال لبيان صادر عن المجلس القومي للدفاع المدني ان الفيضانات تسببت كذلك في إصابة 93 شخصا.

وأوضح البيان ن المياه المتراكمة والعواصف أدت إلى "انهيار 23 ألفا و724 منزلا بشكل كامل، و35 ألفا و225 بشكل جزئي، وتضرر 102 من المرافق، و70 من المتاجر والمخازن".

وكان مجلس الوزراء السوداني اعلن الاحد الماضي، حالة الطوارئ في 6 ولايات بالبلاد، على خلفية السيول والأمطار الغزيرة، هي نهر النيل (ِشمال) والجزيرة (وسط) والنيل الأبيض وغرب كردفان (جنوب) وجنوب دارفور (غرب) وكسلا (شرق)".

أعلنت الأمم المتحدة في 14 أغسطس/ آب الجاري، تضرر نحو 136 ألف سوداني بمختلف مناطق البلاد، جراء الأمطار الغزيرة والسيول، منذ يونيو 2022.

ويتواصل موسم الأمطار الخريفية في السودان من يونيو إلى أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام، وتهطل عادة أمطار غزيرة في هذه الفترة.