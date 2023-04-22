ارتفاع حصيلة قتلى انزلاق التربة عند معبر تورخام الحدودي بين باكستان وأفغانستان

قال مسؤولون السبت، ان حصيلة ضحايا انزلاق التربة الهائل الذي طمر أسطول شاحنات عند معبر تورخام الحدودي بين باكستان وافغانستان الثلاثاء الماضي، قد ارتفعت الى ثمانية قتلى.

ويعد المعبر في إقليم خيبر بختونخوا في شمال غرب باكستان الأكثر استخداما بين البلدين، وكانت أكثر من 100 شاحنة تنتظر العبور عند وقوع الانزلاق.

وانتشلت فرق الانقاذ سبع جثث من تحت الانقاض حتى الان، فيما يجري العمل لانتشال جثة ثامنة بحسب ما اعلن الناطق باسم خدمات الإنقاذ الباكستانية بلال فيضي.

وكانت خدمات الإنقاذ ابلغت بداية عن مقتل شخصين في الحادث التي تسبب في طمر 20 شاحنة.

وادى الانزلاق الذي وقع على بعد بضع عشرات الامتار من المعبر الحدودي الرئيسي، الى اندلاع حرائق نجمت عن مواقد متنقلة كان السائقون اشعلوها لطهو وجبات السحور.

وتسبب انزلاق ثان اقل حجما في نفس المنطقة في عرقلة جهود الانقاذ، وذلك بعدما كان العاملون قد تمكنوا من ازالة اكثر من نصف الاتربة الناجمة عن الانزلاق الاول.

واستؤنفت حركة المرور على المعبر الخميس.

والقى أحد المسؤولين باللائمة في وقوع الانزلاق على مشروع توسعة جار في التلال المحيطة بالمعبر. فيما قال مسؤول اخر ان الامطار الغزيرة التي هطلت خلال الايام الماضية ساهمت في وقوع الحادث.