ارتفاع حصيلة قتلى معارك طرابلس إلى 213

أعلنت منظمة الصحة العالمية الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا المعارك في العاصمة الليبية طرابلس وحولها إلى 213 قتلى 1009 جرحى على الأقل، منذ بدء اللواء المنشق خليفة حفتر هجومه.



وفي بيان نشرته على صفحتها في موقع فيسبوك، قالت المنظمة إن الفرق الطبية التابعة لها "تواصل مساعدة الطاقم الجراحي في المستشفيات المحلية"، داعية "جميع الأطراف في ليبيا إلى حماية المدنيين والعاملين الصحيين والمرافق الصحية".



وارتفعت الحصيلة بعد الإعلان عن مقتل سبعة مدنيين في قصف عشوائي شنته قوات حفتر ليلة الخميس الجمعة على أحياء في المدينة، فيما أشارت المنظمة إلى "تسبب الصراع في نزوح أكثر من 18 ألفا حتى الأربعاء".



وتشهد مناطق في طرابلس وحولها معارك مسلحة، منذ 4 نيسان/أبريل الجاري، إثر إطلاق اللواء المنشق خليفة حفتر، عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة، وسط تنديد دولي واسع ومخاوف من تبدد آمال التوصل إلى أي حل سياسي للأزمة في ليبيا، وفي ظل استنفار قوات حكومة "الوفاق" التي تصد الهجوم.