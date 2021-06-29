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ارتفاع حصيلة وفيات انهيار مبنى فلوريدا إلى 11 شخصا

منشور 29 حزيران / يونيو 2021 - 02:08
فلوريدا
فلوريدا

ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن انهيار جزئي لمبنى من 12 طابقا في سيرفسايد بولاية فلوريدا، إلى 11 قتيلا، حسبما ذكر مسؤولون أمريكيون.

وقالت دانييلا ليفين كافا عمدة مدينة ميامي ديد إنه تم العثور على جثة أخرى يوم الاثنين في موقع انهيار المبنى، ليرتفع عدد القتلى إلى 11.

ولا يزال أكثر من 150 شخصا في عداد المفقودين. فيما لا تزال عملية البحث جارية.

وانهار المبنى المطل على الشاطئ، والذي يضم نحو130 وحدة سكنية، بصورة جزئية الخميس الماضي. وباغت الحادث السكان خلال النوم. ومنذ ذلك الحين تجري جهود بائسة للعثور على ناجين.(د ب أ)

كلمات دالة:فلوريدا

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