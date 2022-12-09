ارتفاع شعبية بوتين في روسيا

على الرغم من حالة الحرب التي تعيشها روسيا والتي شددت عليها وضعية الحصار والعقوبات، الا ان مؤسسة "الرأي العام" اكدت ان نتائج اخر استطلاع اجرته تشير الى ارتفاع شعبية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

ووفق النتائج فان 75% من الروس أعربوا عن ثقتهم بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالاضافة الى ان 77% يرون أنه يعمل بشكل جيد في منصبه.

وعارض 11 بالمئة من العينة هذا التوجه وابدو عدم رضائهم بعمل الرئيس، فيما وجد 12% صعوبة في الإجابة.

وتشير المؤسسة الى انها اجرت الاستطلاع في الفترة من 2 إلى 4 ديسمبر الجاري، وشارك فيه عينة تتالف من 1.5 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 18 عاما وأكثر، في 104 منطقة سكنية في 53 مدينة روسية.

وفلاديمير فلاديميروفيتش بوتين (من مواليد 7 أكتوبر 1952) هو سياسي روسي شغل منصب رئيس روسيا الإتحادية منذ عام 2012، وكان يشغل هذا المنصب سابقًا من عام 2000 حتى 2008. بين فترتي رئاسته، كان أيضا رئيس وزراء روسيا تحت رئاسة أحد المقربين منه وهو الرئيس السابق ديمتري ميدفيديف وفق موقع ويكيبيديا الموسوعي العالمي