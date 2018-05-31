ارتفاع شعبية مرشح اليسار لرئاسة المكسيك.. وتوقعات بالصدام مع ترامب

مرشح اليسار للانتخابات الرئاسية في المكسيك أندريس مانويل لوبيز أوبرادور

أظهرت استطلاعات الرأي أن شعبية مرشح اليسار للانتخابات الرئاسية في المكسيك أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، حققت قفزات قياسية ووصلت إلى 52%، قبل شهر من موعد إجراء الانتخابات.

وظهر جليا في الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "ريفورما" وبيّنت فيه وصول شعبية لوبيز أوبرادور إلى 52% بين المواطنين، أن شعبية هذا المرشح عن ائتلاف "معا لنصنع التاريخ" الذي يضم حزب "مورينا"، "حزب العمل" وحزب " اللقاء الاجتماعي"، قد تحسنت مقارنة مع ما كانت عليه يوم 2 مايو بنسبة 4%. بينما أظهر الاستطلاع فارقا كبيرا بينه وبين منافسيه.

وتراجعت شعبية المرشح، ريكاردو أنايا، عن ائتلاف "الجبهة المدنية للمكسيك" (حزب العمل الوطني، وحزب الثورة الديمقراطي وحزب "الحركة المدنية")، إلى 26% بعدما كان مؤشر شعبيته يبلغ 30% في 2 مايو.

وحل خوسيه أنطونيو ميد، مرشح ائتلاف "الكل من أجل المكسيك"، الذي يضم الحزب الحاكم (PRI)، حزب "التحالف الجديد" وحزب البيئية الخضراء من المكسيك في المركز الثالث مع 19% من دعم المستطلعين (17% في 2 مايو).

وإذا ما فاز مرشح اليسار في الانتخابات الرئاسية التي ستجري في المكسيك يوم 1 يوليو المقبل، فإن المراقبين ينتظرون تصاعد المواجهة بين المكسيك والولايات المتحدة التي يعتزم رئيسها دونالد ترامب بناء جدار فاصل بين البلدين وإجبار مكسيكو على دفع تكاليفه!.