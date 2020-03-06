ارتفاع عدد إصابات كورونا في قطر إلى 11

‏أعلنت وزارة الصحة القطرية، الجمعة، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس “كورونا” المستجد إلى 11، عقب تسجيل 3 حالات جديدة.

وقالت الوزارة، في بيان، إن “المصابين متواجدون في الحجر الصحي”، وهي “حالتان لمواطنين قطريين وحالة من جنسية أخرى ممن عادوا مؤخرا من إيران”.

والسبت الماضي، كشفت الدوحة عن تسجيل أول إصابة مؤكدة بـ”كورونا” في البلاد.

واتخذت قطر عدة إجراءات لمحاصرة تفشي الفيروس شملت فرض قيود على دخول البلاد برا وبحرا وجوا.

وتعد إيران أحد أبرز البؤر التي شهدت تفشيا لـ”كورونا”؛ ما دعا دولا عدة، لا سيما في الخليج، إلى اتخاذ تدابير شملت منع السفر إليها، وإجلاء مواطنيها من هناك.

وظهر فيروس كورونا، أول مرة، في مدينة ووهان وسط الصين، 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، وانتشر حتى اليوم في 94 دولة، بينها 14 دولة عربية؛ ما تسبب في حالة رعب تسود العالم، فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ على نطاق دولي لمواجهته.

وأصاب الفيروس أكثر من 100 ألف حول العالم توفي منهم قرابة 3500 غالبيتهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا، وأدى إلى تعليق العمرة، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض. (الأناضول)