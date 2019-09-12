ارتفاع عدد الأسرى المضربين داخل زنازين الاحتلال الاسرائيلي

أعلن مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين عن انضمام 6 من قيادات الحركة الأسيرة في سجون رامون ونفحة وايشيل إلى الإضراب المفتوح عن الطعام بعد فشل جلسات الحوار مع إدارة السجون، اليوم الخميس، التي تنصلت مما تم الاتفاق عليه بشأن تحييد أجهزة التشويش المسرطنة.

وقال مكتب إعلام الأسرى في بيان صحفي، اليوم الخميس “إن عدد الأسرى المضربين عن الطعام ارتفع الى 29 احتجاجًا على تنصل إدارة السجون لاتفاق إزالة آثار أجهزة التشويش المسرطنة”، موضحةً أن القيادات المنضمة لإضراب الأسرى هم رئيس الهيئة العليا لأسرى حماس محمد عرمان ونائبه عثمان بلال وعباس السيد وأشرف ازغير ومعمر الشيخ وأحمد القدرة.

وأضاف أن 100 أسير من عدة سجون سينضمون للإضراب مطلع الأسبوع المقبل ما لم تقدم إدارة السجون حلول تنهي أزمة أجهزة التشويش المسرطنة.

وكان الأسرى أمهلوا إدارة السجون يوم أمس مدة 24 ساعة للرد على جملة من مطالبهم المتمثلة بـ: تفعيل الهاتف العمومي لمدة 5 أيام، وإزالة أجهزة التشويش، وإعادة المضربين الذين جرى نقلهم من سجن “ريمون” إلى سجن “نفحة” وعددهم 23 أسيرا، إضافة إلى وقف حملات التفتيش.

يشار إلى أن اتفاقا كان تم في شهر أبريل/نيسان الماضي بين الأسرى الفلسطينيين وإدارة معتقلات الاحتلال، وذلك بعد أن نفذ الأسرى سلسلة من الخطوات النضالية استمرت لأيام، وتضمن الاتفاق في حينها تلبية مجموعة من مطالبهم، أبرزها التوقف عن نصب أجهزة التشويش، والبدء بتركيب وتفعيل استخدام الهواتف العمومية.