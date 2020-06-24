ارتفاع عدد الاصابات بالكورونا في اميركا

حذرت السلطات الصحية الأميركية من تسجيل زيادة مقلقة في الإصابات بفيروس كورونا المستجد في مناطق عديدة من الولايات المتحدة، فيما تخطت حصيلة الوفيات جراء الوباء في العالم 475 ألف وفاة، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس الأربعاء.

وتضاعف عدد الوفيات في العالم في اقل من شهرين ليصل إلى 477,117 وفاة من أصل 9,263,835 إصابة ، فيما تبقى أوروبا القارة الأكثر تضررا مع بلوغ حصيلتها 193,800 وفاة من أصل 2,557,761 إصابة.

ويتسارع تفشي الفيروس في أميركا اللاتينية حيث سجلت 100,378 وفاة من أصل 2,163,835 إصابة، وفق تعداد فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية في الساعة 6,25 ت غ الأربعاء.

وتشير التطورات الأخيرة إلى أن الأزمة الصحية التي تعم العالم لا تزال على أشدّها بعد ستة اشهر على ظهور الفيروس في الصين في أواخر كانون الأول/ديسمبر.

وقال خبير علم الأوبئة في البيت الأبيض الطبيب أنطوني فاوتشي أمام لجنة في مجلس النواب أن "الاسبوعين المقبلين سيكونان حاسمين" لمواجهة هذا الارتفاع "المقلق" في الإصابات.

وخلافا لما ألمح إليه الرئيس دونالد ترامب إذ نسب الارتفاع في الحالات إلى زيادة وتيرة الفحوص لكشف الإصابات، شدد فاوتشي على أن ارتفاع الحصيلة ناجم عن "انتقال العدوى" بين الناس.

وقال "هذا أمر يقلقني فعلا" في وقت رصدت 32 ألف إصابة في الساعات الـ24 الأخيرة.

وتسجل الولايات المتحدة أعلى حصيلة وفيات جراء وباء كوفيد-19 في العالم مع 121,176 وفاة، بينها 800 وفاة في الساعات الـ24 الأخيرة، بحسب ارقام جامعة جونز هوبكنز التي تعتبر مرجعا.

وفي ولاية تكساس التي باشرت رفع تدابير الحجر المنزلي منذ مطلع أيار/مايو، سجلت خمسة آلاف إصابة جديدة الثلاثاء، وهو أعلى عدد منذ بدء انتشار الوباء، ما دفع الحاكم الجمهوري غريغ أبوت إلى دعوة السكان للزوم منازلهم.

كما أدى الوباء إلى إلغاء العشاء السنوي لمراسلي البيت الابيض المقرر في 29 آب/أغسطس.