ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في اسرائيل إلى 25

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية مساء السبت، عن تسجيل أربع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد المصابين في البلاد إلى 25.

وذكرت الصحة الإسرائيلية في بيان صدر عنها، أن المصاب رقم 22 هو مواطن (50 عاما) من "منطقة المركز" وعاد في الأول من آذار/ مارس الجاري من رحلة سياحية في مدينة برشلونة الإسبانية.

وأوضحت الوزارة أن المصاب غادر إلى إسبانيا في الـ27 من شباط/ فبراير الماضي وعاد في الأول من آذار/ مارس.

ولفتت إلى أن المصاب خضع للحجر الصحي المنزلي منذ الرابع من آذار/ مارس الجاري، وقالت إنها ستنشر في وقت لاحق لائحة بالأماكن التي تواجد فيها المصاب منذ عودته إلى البلاد إلى حين دخوله للحجر الصحي.

وطالبت الزيارة جمع العائدين على متن الرحلة ذاتها، بالدخول للحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يومًا منذ يوم عودتهم، وإعلام الوزارة بذلك عبر الرابط المخصص الذي يظهر على الموقع الإلكتروني للوزارة.

وأعلنت الوزارة أن المصاب رقم 23 هو من سكان منطقة تل أبيب، ووصل إلى البلاد في الـ29 من شباط/ فبراير الماضي عائدا من إيطاليا، وأكدت أنه يخضع للحجر الصحي.

وأوضحت أن الماصب عادر البلاد في الـ22 من شباط/ فبراير الماضي متجها إلى مدينة البندقية في إيطاليا، وعاد في الـ29 من الشهر ذاته.

وأوصت الوزارة جميع القادمين إلى البلاد على متن الرحلة ذاتها بالخضوع للحجر الصحي لمدة 14 يوما من موعد وصولهم.

