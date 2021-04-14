ارتفاع عدد ضحايا حادث حافلة أسيوط إلى 20 قتيلا

أعلن عصام سعد، محافظ أسيوط المصرية فجر الأربعاء، عن ارتفاع عدد الضحايا باصطدام حافلة ركاب بسيارة نقل في الطريق الصحراوي عند مدخل المحافظة مساء أمس، إلى 20 قتيلا و3 مصابين حتى الآن.

والحافلة المنكوبة كانت قادمة من القاهرة باتجاه الجنوب وعلى متنها 22 راكبا بالإضافة إلى السائق.

وتم الدفع بـ11 سيارة إسعاف من محافظة سوهاج و20 سيارة إسعاف من محافظة أسيوط لنقل المصابين والمتوفين، وتمكنت قوات الحماية المدنية بأسيوط من السيطرة على النيران المشتعلة بالحافلة وإخمادها.

وتم نقل المصابين الأربعة إلى مستشفى الإيمان العام، ثم تحويلهم نظرا لخطورة حالتهم إلى مستشفى أسيوط الجامعى. (اليوم السابع)