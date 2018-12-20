ارتفاع عدد قتلى الهجوم على قوات الامن الافغانية

وقال رحماني إن 10 آخرين على الأقل أصيبوا في الاشتباكات الليلية، واحتجز المسلحون 5 أسرى.

قال مسؤولون أفغان، اليوم الخميس، إن 9 على الأقل من أفراد الأمن قتلوا شمال ولاية فارياب، إثر هجوم لمسلحين من طالبان على نقطتي تفتيش.

وهاجم المسلحون نقطتي تفتيش في حي قيصر شمالي فارياب، وفق عضو مجلس الولاية، طاهر رحماني.

وقال رحماني إن 10 آخرين على الأقل أصيبوا في الاشتباكات الليلية، واحتجز المسلحون 5 أسرى.

وأكد عدد من أعضاء مجلس الولاية الهجوم، لكنهم قالوا إنهم ليسوا على علم بتفاصيله.

وكثف مسلحو طالبان هجماتهم على قوات الأمن الأفغانية، والمنشآت الحكومية في الأشهر القليلة الماضية، ما جعل القوات تنتشر في مجموعات صغيرة في شتى أنحاء البلاد.

وفي ذات الوقت، قُتل 3 مزارعين على الأقل بعد انفجار قذيفة هاون في منطقة تشيشت شاريف بولاية حيرات، حسب ما أفاد به مسؤول.

وقال المتحدث باسم الشرطة الإقليمية فرهاد والي زاده، إن "المزارعين استخرجوا قذائف الهاون وخزنوها في المزرعة".