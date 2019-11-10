ارتفاع قتلى احتجاجات العراق إلى 8 خلال 24 ساعة

قال مصدران طبيان، الأحد، إن حصيلة قتلى الاحتجاجات خلال الـ24 ساعة الماضية في العراق، ارتفعت الى 8.

وكانت قوات مكافحة الشعب قد فضّت بالقوة، السبت، احتجاج المتظاهرين على جسور العاصمة بغداد المؤدية الى المنطقة الخضراء، مما أوقع قتلى وجرحى.

وقال مصدر طبي في بغداد طلب عدم الإشارة لاسمه، إن “حصيلة القتلى يوم أمس ارتفعت الى 7 اشخاص وإصابة نحو 90 آخرين”.

وفي محافظة البصرة (جنوب) أفاد مصدر طبي آخر أن أحد جرحى الاحتجاجات توفي مـتأثراً بإصابته التي تعرض لها قبل أيام في ميناء أم قصر. (الأناضول)