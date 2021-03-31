ارتفاع قياسي لعدد حالات الانتحار في الاردن

سجلت المملكة الاردنية الهاشمية ارتفاعا ملحوظا لحالات الانتحار الى درجة وصولها لارقام قياسية هي الأعلى منذ 10 سنوات إن لم تكن الأعلى على الإطلاق.

169 حالة انتحار في الاردن

ووصلت حالات الانتحار في المملكة إلى 169 حالة خلال عام 2020 وبنسبة زيادة بلغت 45.7% مقارنة بعام 2019، وفقاً لمعطيات التقرير الإحصائي الجنائي لعام 2020 والصادر عن إدارة المعلومات الجنائية.

وأحصى الأردن خلال آخر 5 سنوات، 677 حالة انتحار تام (2016-2020) ، إذ سُجلت 120 حالة عام 2016، و130 حالة عام 2017، و142 حالة عام 2018، إلى جانب تسجيل 116 حالة عام 2019 و169 حالة عام 2020.

نسبة النساء من المنتحرين في الاردن

من جهتها قالت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" في بيان ان الإناث يشكلن حوالي 30% من حالات الانتحار و62% من محاولات الانتحار، إلا أن أرقام عام 2020 تشير إلى الاتجاه التصاعدي، إذ كان لجائحة كورونا وتداعياتها آثار سلبية كبيرة أدت إلى زيادة الانتحار أو محاولة إنهاء الحياة.

وبيّنت أن انتحار النساء والفتيات يؤشر على خطورة المشاكل التي تعاني منها النساء والفتيات تحديداً، خاصة ما تعلق منها بالصحة النفسية والعنف الأسري الذي قد يمارس ضدهن، بالنظر إلى أنه لا توجد في الأردن أرقام رسمية تبين مدى انتشار العنف الأسري بين النساء والفتيات غير المتزوجات أو اللواتي أعمارهن فوق 50 عاماً، وبالتالي لا يمكن التعرف على حقيقة المشاكل التي يعانين منها، كما لا يمكن تقديم الدعم والإرشاد للفئات الأكثر حاجة من بينهن.