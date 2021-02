ارتفاع كبير لاصابات الكورونا في الاردن

Travellers arriving in Jordan are no longer subject to mandatory quarantine but require two PCR tests to gain unrestricted access to the country#Jordan @QAIAirport #aviation #Travel #PCR #Covid_19 #covidtest #Airport #Quarantine #quarantinehotel #الأردن #كورونا #الأردن_اليوم pic.twitter.com/XhqM9N6dvE