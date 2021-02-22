اعلنت وزارة الصحة عن ارتفاع كبير لاصابات الكورونا في الاردن حبث سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 4550 إصابة جديدة، لترتفع اصابات الكورونا عن يوم امس والذي سجل خلاله 3917 إصابة.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (368,278) حالة فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (26349) حالة.

وفيات اصابات كورونا في الاردن ليوم الاثنين

كما اعلنت أعلنت وزارة الصحة تسجيل (16) حالة وفاة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (4570) حالة منذ بدء الجائحة.

ووفق وزارة الصحة فقد بلغت عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (1483) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (337,359) حالة.

خطر العودة الى الحظر الشامل

ويتخوف الاردنيون من العودة الى الحظر الشامل واغلاق بعض القطاعات الاقتصادية وهو ما يؤثر بشكل مباشر على حياتهم المعيشية

الا ان خلية أزمة كورونا، قالت اليوم الاثنين، إنه لا صحة لما يتم تداوله عن اتخاذ قرار بحظر شامل لمدة يومين.

وكان ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا خبراً مفاده بفرض حظر التجول الشامل لمدة 48 ساعة.

حملات تطعيم ضد فايروس كورونا



يذكر أن حملة التلقيح ضد فيروس كورونا بدأت في الأردن في 13 يناير الماضي، بعد وصول كميات من لقاح "سينوفارم" الصيني، ولقاح "فايزر- بيونتيك" الأمريكي الألماني.

وتشمل الدفعة الأولى من البرنامج الوطني للتطعيم نحو 68 ألف شخص، في حين بلغ عدد المسجلين على المنصة الخاصة بتلقي لقاح ضد فيروس كورونا 201144 شخصا، بحسب ما أفاد مدير عمليات خلية أزمة كورونا في الأردن، مازن الفراية.