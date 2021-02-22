اعلنت وزارة الصحة عن ارتفاع كبير لاصابات الكورونا في الاردن حبث سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 4550 إصابة جديدة، لترتفع اصابات الكورونا عن يوم امس والذي سجل خلاله 3917 إصابة.
وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (368,278) حالة فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (26349) حالة.
وفيات اصابات كورونا في الاردن ليوم الاثنين
كما اعلنت أعلنت وزارة الصحة تسجيل (16) حالة وفاة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (4570) حالة منذ بدء الجائحة.
ووفق وزارة الصحة فقد بلغت عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (1483) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (337,359) حالة.
texaspoweroutage #كورونا_الاردن pic.twitter.com/Q8TCDVp2Xe— Dr. Saad Kharabsheh (@kharabsheh_saad) February 16, 2021
خطر العودة الى الحظر الشامل
ويتخوف الاردنيون من العودة الى الحظر الشامل واغلاق بعض القطاعات الاقتصادية وهو ما يؤثر بشكل مباشر على حياتهم المعيشية
الا ان خلية أزمة كورونا، قالت اليوم الاثنين، إنه لا صحة لما يتم تداوله عن اتخاذ قرار بحظر شامل لمدة يومين.
وكان ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا خبراً مفاده بفرض حظر التجول الشامل لمدة 48 ساعة.
Travellers arriving in Jordan are no longer subject to mandatory quarantine but require two PCR tests to gain unrestricted access to the country#Jordan @QAIAirport #aviation #Travel #PCR #Covid_19 #covidtest #Airport #Quarantine #quarantinehotel #الأردن #كورونا #الأردن_اليوم pic.twitter.com/XhqM9N6dvE— JordanianPrivateJetsServices (@JPJets_Group) February 20, 2021
حملات تطعيم ضد فايروس كورونا
يذكر أن حملة التلقيح ضد فيروس كورونا بدأت في الأردن في 13 يناير الماضي، بعد وصول كميات من لقاح "سينوفارم" الصيني، ولقاح "فايزر- بيونتيك" الأمريكي الألماني.
وتشمل الدفعة الأولى من البرنامج الوطني للتطعيم نحو 68 ألف شخص، في حين بلغ عدد المسجلين على المنصة الخاصة بتلقي لقاح ضد فيروس كورونا 201144 شخصا، بحسب ما أفاد مدير عمليات خلية أزمة كورونا في الأردن، مازن الفراية.