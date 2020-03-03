ارتفاع مصابي كورونا في سلطنة عمان إلى 12‎

أعلنت وزارة الصحة العمانية الثلاثاء، تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع عدد المصابين في البلاد إلى 12.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية، إنه "تم تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بكورونا مرتبطة بالسفر إلى إيران، 4 منهم إيرانيون واثنان عمانيان وجميعهم يخضعون للحجر الصحي".

وأضافت: "ذلك يصبح عدد الحالات المسجلة في السلطنة 12 حالة"، منذ الإعلان عن الحالة الأولى في 24 فبراير/شباط الماضي.

وتعد إيران، وفق تقارير أحد أبرز البؤر التي شهدت انتشارا لافتا لفيروس "كورونا"، مما دعى دول لاسيما خليجية وعربية لاتخاذ تدابير شملت منع السفر.

وظهر الفيروس، لأول مرة، في مدينة ووهان وسط الصين، في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، وانتشر لاحقًا في 71 دولة، بينها 13 عربية، ما تسبب في حالة رعب تسود العالم أجمع.

