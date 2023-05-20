ارتفاع نسبة النساء اللواتي يرأسن اسرهن في الاردن

كشف تقرير صادر عن جمعية معهد تضامن النساء في الاردن ان نسبة النساء اللواتي يرأسن أسرهنّ في المملكة قد بلغ 18.4% اي نحو بواقع 422 ألف أسرة من مجموع الأسر في البلاد

ويبلغ عدد الأسر في الأردن 2 مليون و293.991 ألف أسرة حسب دائرة الاحصاءات العامة وحسب إحصاءات المرأة الأردنية لعام 2021.

واكد التقرير الصادر عن "تضامن " ان نسبة النساء اللواتي يرأسن أسرهنّ ترتفع بإستمرار بشكل سنوي، في اشارة الى ان النساء في الأسرة يتحملنّ أعباء ومسؤوليات إضافية، قال التقرير انها تتمثل في الأعمال الرعائية، ومسؤولية الأسرة الاقتصادية، وكافة احتياجات الأسرة

ويشير التقرير والنتائج الصادرة عنه ان النساء الاردنيات قادرات على إدارة أسرهن على الشكل الأمثل.

وافاد بان النساء الاردنيات اللواتي يرأسن أسرهن "يكافحن من أجل تأمين الاحتياجات الأساسية لأفراد الأسرة، وخاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة".

وتتزامن تلك النتائج مع ارتفاع نسب البطالة بين الإناث مقابل مشاركة اقتصادية منخفضة، كما ان النساء اللواتي يشاركنّ في سوق العمل، يعانينّ من مشاكل مركبة، تتمثل في التمييز بالأجور، العنف، وتحديات تتعلق بمدى توفر شبكة مواصلات آمنة ذات الكلف المنخفضة، وغيرها من المشاكل، وفق ما افاد التقرير الذي قال ان تلك المشكلات تدفع بعضهنّ للإنسحاب المبكر من سوق العمل، بالإضافة إلى هناك نسب مرتفعة من النساء يسحبنّ مدخراتهنّ من الضمان الاجتماعي، على الرغم من التحذيرات المستمرة من سحب الدفعة الواحدة.