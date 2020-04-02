ارتفاع وفيات كورونا بإسرائيل الى 34 والاصابات نحو 7 آلاف

قالت إسرائيل الخميس إن الجيش سيجلي السكان المسنين بشكل جماعي من بلدة يهودية متطرفة شهدت تفشيا واسع النطاق لفيروس كورونا، حتى باتت بؤرة لما يصل إلى 30 في المئة من الحالات المسجلة على مستوى البلاد.

أعلنت إسرائيل الخميس، تسجيل 8 وفيات بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 34، فيما صعد عدد المصابين ليناهز السبعة الاف.

وقالت قناة “كان” الرسمية نقلا عن وزارة الصحة إن المتوفين الثمانية بأعمار تتراوح بين 72 عاما و95 عاما، وإنهم كانوا يعانون من أمراض مزمنة قبل إصابتهم بكورونا.

وأضافت الوزارة أن عدد المصابين بالفيروس ارتفع إلى 6808، بعد تسجيل 597 حالة جديدة.

وأوضحت أن من بين المصابين 107 حالات خطيرة، بينما تماثل 334 مصابا للشفاء.

وتشير معطيات وزارة الصحة الإسرائيلية إلى إن مناطق تواجد المتدينين اليهود هي الأكثر إصابة بـ”كورونا”.

وفي وقت سابق الخميس، أفادت وسائل إعلام عبرية بأن السلطات الإسرائيلية تعتزم إجلاء 4500 مسنا من مدينة بين براك قرب تل أبيب؛ بهدف حمايتهم من كورونا.

إجلاء جماعي

وقالت الحكومة الإسرائيلية يوم الخميس إن الجيش سيجلي السكان المسنين بشكل جماعي من بلدة يهودية متطرفة شهدت تفشيا واسع النطاق لفيروس كورونا.

وسيتم نقل نحو 4500 شخص ممن تبلغ أعمارهم 80 عاما فأكثر من بلدة بني براق بالقرب من تل أبيب، وسيتم عزلهم في فنادق صغيرة يتولى الجيش إدارتها.

ولم يذكر بيان الحكومة موعدا لتنفيذ الخطة التي ستتكلف 75 مليون شيقل (20 مليون دولار).

ويقدر خبراء الطب أن ما يصل إلى 38 في المئة من سكان بني براق البالغ عددهم 200 ألف مصابون بالفيروس وأن البلدة قد تشكل قريبا ما يصل إلى 30 في المئة من الحالات على مستوى البلاد.

ويرجع ذلك إلى الكثافة السكانية في بني براق، التي يقول مسؤولون إسرائيليون إنها أعلى 100 مرة تقريبا من المتوسط ​​الوطني. والعديد من السكان فقراء وبعضهم استمع إلى الحاخامين الذين رفضوا إجراءات مكافحة الفيروس لعدم ثقتهم في الدولة.

