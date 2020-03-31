ارتفاع وفيات كورونا بإنجلترا إلى 1651 ولومبارديا الإيطالية تسجل 381 وفاة بيوم واحد

قالت هيئة الصحة الوطنية الثلاثاء إن عدد حالات الوفاة جراء تفشي فيروس كورونا في إنجلترا ارتفع بنسبة 29 في المئة إلى 1651 حالة مع وفاة شاب عمره 19 عاما لم يكن يعاني من أي مشكلات صحية كامنة.

وأضافت أن ”أعمار المرضى تراوحت بين 19 و98 عاما وكان كل المرضى تقريبا(الذين تراوحت أعمارهم بين 19 و91 عاما) مصابين بمشكلات صحية كامنة باستثناء 28 مريضا“.

وقالت اسكتلندا إن 60 شخصا توفوا حتى يوم الثلاثاء. وقالت ويلز إن 69 شخصا توفوا . وقالت أيرلندا الشمالية إن عدد الوفيات بها بلغ 28 شخصا.

وبحلول الساعة 1600 بتوقيت جرينتش في 29 مارس آذار كان 1408 أشخاص ممن أثبت الاختبارات إصابتهم بكورونا توفوا في المملكة المتحدة.

وفي ايطاليا، قال مصدر مطلع الثلاثاء إن عدد وفيات فيروس كورونا في منطقة لومبارديا بشمال البلاد زاد حوالي 381 حالة في يوم واحد إلى نحو 7199.

وهذا العدد أقل بكثير من عدد الوفيات المسجل يوم الاثنين، وهو 458 حالة وفاة، وهو أقل عدد وفيات في يوم واحد منذ يوم 25 مارس آذار.

وأضاف المصدر أن عدد المصابين بكورونا في لومبارديا زاد بنحو 1047 حالة إلى 43208 شخصا.

وهذه الزيادة في الحالات أقل أيضا من عدد 1154 حالة جديدة المسجل يوم الاثنين و1592 حالة يوم الأحد.

