12 ألف وفاة بكورونا في بريطانيا وبيانات تشير لحصيلة أعلى من المعلن

قد تكون حصيلة الوفيات أعلى بنسبة 15 في المئة عما أشارت إليه الإحصاءات الرسمية المعلنة حتى الآن، وفقا لبيانات أوسع نطاقا تتضمن الوفيات خارج المستشفيات.

قالت وزارة الصحة البريطانية الثلاثاء إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بمرض كوفيد-19 الناتج عن فيروس كورونا في أنحاء البلاد ارتفع إلى 12107 أشخاص بزيادة 778 وفاة عن اليوم السابق.

وأضافت الوزارة “جرى فحص 302599 شخصا كانت نتيجة فحص 93873 منهم إيجابية”.

وصرح مسؤولون في قطاع الصحة الثلاثاء بأنه جرى تسجيل 744 وفاة جديدة بكوفيد-19 في مستشفيات إنكلترا ليرتفع الإجمالي إلى 11005 أشخاص.

من بين هؤلاء 58 متوفيا لم يكونوا يعانون من أي أمراض أخرى وتتراوح أعمارهم بين 38 و96 عاما.

وقد تكون حصيلة الوفيات أعلى بنسبة 15 في المئة عما أشارت إليه الإحصاءات الرسمية المعلنة حتى الآن، وفقا لبيانات أوسع نطاقا تتضمن الوفيات خارج المستشفيات.

وحتى قبل الأرقام الجديدة، كان عدد الوفيات في بريطانيا هو خامس أعلى عدد في العالم. وقال مستشار علمي بارز للحكومة إن البلاد ربما تصبح الأكثر تضررا في أوروبا.

وقال نيك ستريب رئيس التحليلات الصحية في المكتب: “يزيد هذا بنسبة 15 بالمئة عن الأرقام التي أعلنتها هيئة الصحة الوطنية حيث تشمل كل ما له صلة بكوفيد-19 في شهادات الوفاة بما في ذلك الحالات المشتبه في أنها كوفيد-19 وكذلك حالات الوفاة خارج المستشفيات”.

وتوضح أرقام الوفيات، التي تعكس كلا من الحالات بسبب الإصابة الأساسية بكوفيد-10 والحالات التي كان المرض أحد عوامل الوفاة، مدى محدودية البيانات الرسمية البريطانية حتى الآن. وتسجل الأرقام اليومية التي تنشرها وزارة الصحة حالات الوفاة بكوفيد-19 المسجلة فقط في المستشفيات.

وأظهرت البيانات السابقة من هيئة الصحة الوطنية، والتي غطت فقط الوفيات في المستشفيات الإنكليزية، أن 5186 شخصا لقوا حتفهم خلال الفترة المنتهية بالثالث من أبريل نيسان الجاري.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن كوفيد-19 أودى بحياة 6235 شخصا في إنكلترا وويلز بحلول الثالث من أبريل نيسان.

وفي لندن كان لنحو نصف الوفيات (46.6 بالمئة) المسجلة في الأسبوع الرابع عشر صلة بكوفيد-19.

