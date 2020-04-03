ارتفاع وفيات كورونا في القارة الإفريقية إلى 284 والاصابات  7028

ارتفع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في القارة الإفريقية إلى 284، فيما بلغت الإصابات بالفيروس 7028 حالة.

وبحسب بيانات المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الجمعة، فإن 63 شخصًا فقدوا حياتهم في القارة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بسبب كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 284.

كما ارتفع عدد الإصابات بالفيروس إلى 7028 بعد تسجيل 6213 حالة جديدة في 50 دولة إفريقية.

وبلغ عدد المتعافين في عموم القارة الإفريقية من الفيروس 561 حالة، حتى ظهر الجمعة.

وحلّت جنوب إفريقيا في المركز الأول من بين بلدان القارة الأكثر تسجيلًا للإصابات بـ1462 تليها الجزائر بـ 847 حالة.

وحتى ظهر الجمعة، بلغ عدد المصابين بكورونا حول العالم أكثر من مليون و30 ألفا، توفي منهم أكثر من 54 ألفا، فيما تعافى ما يزيد عن 219 ألفاً.

