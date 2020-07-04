ارث ثقيل يتسلمه كاستكس في فرنسا

عقب استقالة رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، وتكليف خلفه جان كاستكس برئاسة الحكومة، تمت أمس مراسم تسليم المهام بينهما، وتبادلا الحوار حول الإرث الثقيل والاستعداد لتحمل المسؤولية عبر اتخاذ القرارات الصائبة بكل شجاعة.

وشكر ساستكس، الذي كان مساعدا للرئيس السابق نيكولا ساركوزي بين عامي 2007 و2012، فيليب على حسن إدارته للحكومة، مبديا سعادته بأنه عمل جنبا إلى جنب معه.

وأشار إلى أنه أجرى تقييما للمهمة التي أوكل بها، ويدرك الظروف الاستثنائية التي تواجهها البلاد.

وسيكون على ساستكس تنفيذ التوجهات التي قررها إيمانويل ماكرون حتى موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2022، في حين وجه زعماء المعارضة انتقادات عدة لرئيس الحكومة الجديد، منها ضعف خبرته، مشيرين إلى رغبة ماكرون بالإمساك بجميع الأوراق دون أن يعيقه رئيس وزراء يطغى عليه.