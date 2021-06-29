ارجاء محاكمة نتنياهو

أرجأت المحكمة المركزية في القدس اليوم، محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، حتى يوم 12 تموز المقبل، مستجيبة لطلب النيابة العامة بتمديد مهلة تسليم مواد من هاتف مدير عام موقع «واللا» الإلكتروني السابق، إيلان يشوعا. والذي يُعدّ الشاهد المركزي في «الملف 4000» ضد نتنياهو، حتى 5 تموز.



رفضت المحكمة طلب إدلاء مدير عام وزارة الاتصالات السابق، آفي بيرغر، بشهادته الأسبوع المقبل.



وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت أنه في وقت سابق، أمرت «المركزية» النيابة العامة بتفتيش هاتف يشوعا، للوقوف على علاقاته مع الأشخاص الذين حصلوا على تغطية إعلامية في موقع «واللا»، وذلك إثر وصول مراسلات من هاتف يشوعا عن طريق الخطأ إلى هاتف محامي الدفاع. وهو ما دفع القضاة إلى انتقاد النيابة العامة لعدم فحصها وتسليمها محامي الدفاع مواد تحقيق ذات علاقة بالملفّ.

ولاحقاً، صادق القضاة على فحص الرسائل كافة التي لها علاقة بجهات سياسية ورجال أعمال ومكاتب دعاية وجهات إعلامية ومسؤولين في سلطات إنفاذ القانون، وغيرهم من الذين أجروا اتصالات مع يشوعا وجرت تغطية إعلامية لهم في الموقع الإلكتروني.