اردنية تعثر على أبنائها بعد 20 عاماً - فيديو

عثرت سيدة أربعينية على أبنائها الثلاثة بعد غياب دام عشرين عاماً

عثرت سيدة أربعينية على أبنائها الثلاثة بعد غياب دام عشرين عاماً عقب طلاقها من والدهم، والتقت بهم للمرة الأولى في بلدة ريمون بجرش.

وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للحظة اللقاء مع نجليها مهند 23 عاماً ووليد 19 عاماً بحضور عدد من وجهاء المنطقة.

وفي التفاصيل فقد تزوجت "أم مهند" عقب طلاقها من زوجها الأول، ورحلت إلى الزرقاء، وبعدها بشهور توفي طليقها ليعيش الأبناء في إحدى المبرات الخيرية بعمان، برفقة شقيقتهم التي تزوجت بعد بلوغها السن القانوني.

وعن طريق إحدى مجموعات وسائل التواصل الاجتماعي استطاع أحد الأقرباء معرفتهم بعد أن لفتت الأسماء انتباهه، وتمكن مع عدد من القائمين على المجموعة من الوصول إليهم ولم شملهم بوالدتهم مرة أخرى.