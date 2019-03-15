اردنيون وفلسطينيون بين ضحايا مجزرة مسجدي نيوزلندا

الهجوم الذي استهدف مصلين مسلمين في مسجدين في نيوزلندا

اعلن الاردن ان اثنين من مواطنيه استشهدا واصيب ثمانية اخرون في الهجوم الذي استهدف مصلين مسلمين في مسجدين في نيوزلندا الجمعة، وسقط خلاله 49 شهيدا، بينما قالت السلطة الفلسطينية ان عددا لم تحدده من الفلسطينيين استشهدوا واصيبوا في المجزرة.

واكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان القضاة استشهاد مواطنين أردنيين وإصابة 8 مواطنين اردنيين اخرين خلال الاعتداء الارهابي على مسجدين في نيوزلندا، بحسب ما اوردته وكالة الانباء الرسمية (بترا).

وبين السفير القضاة ان مركز عمليات وزارة الخارجية وبالتنسيق مع السفارة الاردنية في استراليا يقوم بمتابعة الاوضاع الصحية للمصابين والتاكد من حصولهم على الرعاية الصحية الكاملة.

وقال مدير مركز عمليات وزارة الخارجية وشؤون المغتربين إن عدد الضحايا الاردنيين الذين استشهدوا جراء الحادث الإرهابي في نيوزلاندا قد ارتفع الى شهيدين. وانه تم ابلاغ ذويهم، ولا زالت سفارتنا في استراليا تتابع الأحداث هناك.

كما أعلن سفير دولة فلسطين لدى أستراليا ونيوزلندا عزت عبد الهادي، عن وجود معلومات أولية تشير إلى استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين في الهجومين الإرهابيين على مسجدين بمدينة كرايست تشيرتش بجزيرة ساوث آيلاند في نيوزلندا.

وأفاد السفير غير المقيم في نيوزلندا، بأن الجالية الفلسطينية أبلغته باستشهاد مواطن فلسطيني على الأقل، وإصابة عدد آخر في الهجومين، موضحاً أن السفارة تتابع اتصالاتها مع الجهات المختصة في نيوزلندا للحصول على معلومات وبيانات رسمية.

وأشار في حديث للوكالة الرسمية إلى أن الحكومة النيوزلندية أوقفت كافة الرحلات إلى مدينة كرايست تشيرتش، لافتاً إلى أن التحقيقات حول الحادث متواصلة وستصدر الحكومة النيوزلندية تفاصيل أدق حول الضحايا صباح السبت. (فرق التوقيت بين فلسطين ونيوزلندا 11 ساعة).

ولفت عبد الهادي إلى أن عددا من أبناء الجالية الفلسطينية يقطنون في مدينة كرايست تشيرتش، والتي شهدت الهجومين الإرهابيين صباح الجمعة، داعياً بالرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى والسلامة لكافة أبناء الجالية.