اردنيون يتظاهرون احتجاجا على سياسة الحكومة

كما طالبوا بالعفو العام والإفراج عن معتقلي الرأي.

نفذ المئات من الاردنيين مساء الخميس، وقفة في ساحة مستشفى الأردن، قرب الدوار الرابع مقر رئاسة الوزراء احتجاجا على السياسات الحكومية.

وطالب الناشطون بإسقاط قانوني ضريبة الدخل والجرائم الإلكترونية، وإلغاء بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء، والإبقاء على دعم الخبز.

كما طالبوا بالعفو العام والإفراج عن معتقلي الرأي.

وكان المنظمون قد دعوا الى مليونية للاحتجاج على سياسة الحكومة الا ان الاحوال الجوية والامطار الغزيرة حالت دون وصول عدد كبير من المحتجين الى المكان