اردنيون يهنئون جعفر العمدة بعودة ابنه

نشر الاعلامي الاردني جهاد ابو بيدر على صفحتة في موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك فيديو ليافطة تهنئة من احد الاحياء في المملكة يهنئون من خلالها جعفر العمدة وهو الدور الذي جسده الفنان المصري محمد رمضان في مسلسلة الاخير

وابلغ مصور الفيديو رائد حسن ابوناموس صديقه الاعلامي جهاد ابو بيدر ان ابناء حي الحسين يحتفلون بعودة ابن العمدة سالما

ويبدو ان اللافته جاءت من باب التندر والطرافة حيث قالت ان ابناء حي الحسين في مدينة الزرقاء يهنئون جعفر العمدة بعودة ابنه سيف سالما بعد غياب 19 عاما " وختمت بالقول دامت الافراح حليفة دياركم

بدوره نشر الفنان المصري محمد رمضان الصورة على حسابة على الفيس بوك