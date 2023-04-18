اردني يدهور سيارته في وادي احتجاجا على مخالفة سير

اوضحت مديرية الامن العام الاردنية تفاصيل مخالفة السير التي تلقاها احد المواطنين في مدينة الكرك جنوب البلاد والذي احتج بان جر سيارته الى اطراف وادي ويلقيها فيه.

وقالت مديرية الامن العام ان احد عناصر الشرطة تنبه الى وجود سيارة تقف بشكل مخالف، وقد حذر السائق من ازالتها مهددا بمخالفته، حيث اعاق حركة مرور المركبات، الا ان السائق رفض وابلغه بانه سيحركها بعد ان يشتري حاجياته من السوق ، فما كان من عنصر الامن الا ان "قام بواجبه" ووجه مخالفة سير الى المركبة

وافادت مديرية الامن الاردنية ان "المركبة منتهية الترخيص منذ ثمانية أشهر ورخصة القيادة منذ حوالي عام ونصف وتم تغيير لونها"

أوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام ان الشرطي طلب من السائق رخصة الاقتناء ليتبين انتهاءها من ثمانية أشهر اضافة الى انتهاء رخصة القيادة للسائق منذ حوالي عام ونصف وارتكابه لمخالفة تغيير لون المركبة خلافا للونها الموثّق لدى ادارة الترخيص

وقال السائق في فيديو تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي انه خرج صباحا يبحث عن رزقة ، واظهر كيس ليمون قال ان ثمنه 40 دينار (57 دولار في اشارة الى انه تكلف مخالفة تبلغ 40 دينار) وقال انه اشترى الليمون من بائع على جانب الطريق واقر بانه نزل من السيارة لكنه قال ان حركة السير كانت متوقفه ، فاوقفه الشرطي ووجه له مخالفه.

وقال انه لا يريد حافلته التي يعمل عليها وقال انه يعمل لاعالة اسرته واقر بان الاوراق الرسمية للباص منتهية الصلاحية ، وانه سيرمي سيارته ليريح (حكومة الجباية) وفق تعبيره، نافيا ان يكون قد اعاق حركة السير