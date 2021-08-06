اردوغان: اوشكنا على اخماد الحرائق

سيطرت فرق الاطفاء التركية والاجهزة الخارجية المساندة لها على الغالبية العظمى من الحرائق في البلاد واكدت انقرة انها ستعيد تشجير الغابات المنكوبة خلال عام واحد

اردوغان: سيطرنا على غالبية الحرائق

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ان فرق الاطفاء تمكنت من السيطرة على 196 من أصل 208 حرائق اندلعت في غابات 44 ولاية.

وأوضح أن فرق الإطفاء تواصل جهودها للسيطرة على 12 حريقا في أنطاليا وموغلا وإسبارطة وأيدين ودنيزلي واشار الى ان الحكومة سخرت جميع إمكاناتها من أجل مكافحة حرائق الغابات.

فريق اذربيجان يواصل دعم تركيا

وأعلنت أذربيجان، الجمعة، أن فرقها للإطفاء والبحث والإنقاذ ستبقى في تركيا حتى إخماد كافة حرائق الغابات وقال وزير حالات الطوارئ كمال الدين حيدروف، لوكالة "أبا" المحلية، حيث أكد أن فرق وزارته تواصل أعمالها بنجاح لإخماد الحرائق في غابات تركيا.

وأوضح حيدروف، أن 510 عناصر من أذربيجان، و93 سيارة إطفاء، إضافة إلى مروحية، وطائرة إطفاء، تشارك في عمليات إخماد الحرائق بتركيا.

ووصلت 5 مروحيات من أوكرانيا قادرة على الإطفاء ليلا ستعمل 24 ساعة.

ومنذ أيام، طالت حرائق الغابات عدة ولايات جنوب وجنوب غربي تركيا، بينها أنطاليا وأضنة وموغلا ومرسين وعثمانية، وأعلنها الرئيس رجب طيب أردوغان بوقت سابق "مناطق منكوبة".

وبلغت حصيلة ضحايا تلك الحرائق 6 وفيات وعشرات الإصابات.