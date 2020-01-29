اردوغان: روسيا لم تلتزم باتفاقي "سوتشي" و"أستانا"

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا أبلغت روسيا أن صبرها ينفذ بخصوص استمرار القصف في إدلب بشمال سوريا، منوها بأن روسيا لم تلتزم حتى الآن باتفاقيتي "سوتشي" و"أستانا"

وأضاف أردوغان:" في حال التزمت روسيا باتفاقيتي سوتشي وأستانا فإن تركيا ستواصل الالتزام بهما .. روسيا لم تلتزم حتى الآن بالاتفاقيتين".

وتابع أردوغان قائلا: "لم يتبق شيء اسمه مسار أستانا، علينا نحن تركيا وروسيا وإيران إحياؤه مجددا والنظر فيما يمكن أن نفعله".

وأكد أردوغان أن تركيا حاليا "لاعب أساسي على الطاولة" في منطقة الشرق الأوسط.