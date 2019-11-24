اردوغان في قطر الاثنين

كان أمير قطر أول زعيم يتصل بأردوغان بعد محاولة الانقلاب عام 2016، كذلك، تلقت الدوحة دعما من انقرة عقب الحصار الذي فرضته السعودية والإمارات والبحرين ومصر عام 2017.

يزور الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قطر الاثنين لإجراء محادثات تتركز على قضايا الشرق الأوسط، بحسب ما أعلنت الرئاسة التركية الاحد، وسط تقارب بين البلدين منذ الحصار الذي تقوده السعودية لقطر.

وجاء في بيان الرئاسة انه سيتم خلال المحادثات "بحث السبل لزيادة التعاون بين تركيا وقطر في جميع المجالات وسيتم كذلك تبادل الآراء حول القضايا الإقليمية الدولية".

وأضاف أن إردوغان سيحضر الاجتماع الخامس للجنة الإستراتيجية العليا التركية القطرية بدعوة من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وكان أمير قطر أول زعيم يتصل بأردوغان في أعقاب محاولة الانقلاب في تموز/يوليو 2016.

وأيدت الدوحة أنقرة في هجومها العسكري ضد المقاتلين السوريين الاكراد في 9 تشرين الأول/أكتوبر، بينما دانته دول عربية بينها السعودية ووصفته ب"العدوان" التركي.

كذلك، تلقت قطر دعما من تركيا عقب الحصار الذي فرضته السعودية والإمارات والبحرين ومصر في حزيران/يونيو 2017.

وشهدت العلاقة المتنامية بين البلدين تزايد الوجود العسكري التركي في قطر، بينما وعدت الدوحة بتقديم الدعم الاقتصادي لأنقرة خلال أزمة العملة في العام الماضي.

وتشهد العلاقات بين تركيا والقاهرة والرياض توترا. وتدهورت العلاقات بين السعودية وأنقرة بشكل كبير بعد مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول في تشرين الأول/أكتوبر 2018.