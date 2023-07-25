اردوغان قريبا في العراق.. ماذا سيبحث؟

اعلنت الحكومة العراقية في بيان رسمي عن زيارة مرتقبة سيقوم فيها الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يعقد خلالها مباحثات مع كبار المسؤولين العراقيين.

واستقبل رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني اليوم الثلاثاء السفير التركي في بغداد، علي رضا كوناي، حيث تم بحث العلاقات الثنائية وتطويرها، كما تم بحث زيارة أردوغان المرتقبة، وإقامة منتدى العمل الاقتصادي المشترك بين البلدين في البصرة، وملف المياه المشتركة، وخطط إقامة مركز قياس مشترك على الحدود العراقية التركية وفق البيان ، ودعا السوداني الى ضرورة تفعيل اللجان المشتركة لمتابعة تنفيذ مذكرات التفاهم والاتفاقيات الثنائية بين البلدين الجارين"، دون أن يكشف عن موعد الزيارة المقررة.

رئيس مجلس الوزراء @mohamedshia يستقبل سفير الجمهورية التركية لدى العراق @alirizaguney_tc .



وأكد سيادته دعمه للتوجه الاقتصادي والتجاري بين البلدين، بما يطور مستوى الشراكة والترابط الاقتصادي والاستثمار، وضرورة تفعيل اللجان المشتركة لمتابعة تنفيذ مذكرات التفاهم والاتفاقيات… pic.twitter.com/innU9HbPIJ July 25, 2023

واشارت مصادر الى ان الرئيس التركي سيحث في تلك النقاط بالاضافة الى ملفات الأمن والاقتصاد ، وتشن القوات التركية غارات على الاراضي العراقية تستهدف مسلحي "العمال الكردستاني" في العراق حيث يتحصن هؤلاء في مناطق يصعب وصول القوات العراقية إليها، ضمن المثلث العراقي الإيراني التركي الواقع تحت إدارة إقليم كردستان

وزار السوداني انقرة في مارس/آذار الماضي بحث خلالها عدة ملفات أبرزها الأمن والحدود والمياه والطاقة وتوسيع نطاق التجارة بين البلدين