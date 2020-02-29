اردوغان لـ بوتين: اتركني لوحدي اتعامل مع الاسد

طلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان،من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، أن تتنحى روسيا جانبا وتترك لتركيا التعامل مع "النظام السوري" بمفردها.

وأضاف أردوغان، في كلمته أمام حزب العدالة والتنمية الحاكم، أن تركيا "لم تذهب إلى سوريا بدعوة من نظام الأسد وإنما استجابة لطلب الشعب السوري، ولا نية لنا بالخروج ما دام شعبها يطالبنا بالبقاء".

رد روسي

ورد برلماني روسي على طلب أردوغان المشار اليه بالقول إن تركيا لا تملك أي حق أو صلاحية تسمح لها بتحديد مصير سوريا.

وقال رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما دميتري نوفيكوف: "فيما يتعلق بادعاءات أردوغان حول تحديد مصير سوريا، فإن القيادة التركية ليس لها صلاحية أو حق في ذلك. السلطات السورية لم تخول الجانب التركي بذلك، ولم تمنح أي قرارات من الأمم المتحدة، تركيا مثل هذه الصلاحية".

ووفقا للبرلماني الروسي، "تحاول القيادة التركية في الوقت الحالي الحصول على احتكار حق التدخل في الشؤون السياسية الداخلية لسوريا، والبدء بشكل عشوائي في إملاء إرادتها على الدول الأخرى. مثل هذه الأعمال غير مقبولة على الإطلاق".