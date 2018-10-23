اردوغان وجه اسئلة للرياض ومجلس الوزراء السعودي ملتزم بالتحقيق الشفاف

من أمر بإرسال هذا الفريق إلى اسطنبول؟

طرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمته أمام برلمان بلاده اليوم خمسة تساؤلات بشأن قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة باسطنبول في الثاني من أكتوبر الجاري.

تعهد بتحقيق شفاف

من جانبه قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، الثلاثاء، إن بلاده ملتزمة بإجراء تحقيق شامل بقضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، مشددا على أنه سيتم اعتقال المسؤولين عن الحادث.

وأكد الجبير في مؤتمر صحفي مع نظيرته الأندونيسية، رتينو مارسودي، أن السعودية أرسلت فريق تحقيق إلى تركيا وسيتم احتجاز جميع المسؤولين عن مقتل خاشقجي.

واختفى الصحفي المعارض جمال خاشقجي بعد دخوله قنصلية بلاده بإسطنبول في 2 أكتوبر الحالي للحصول على وثائق لزواجه من المواطنة التركية خديجة جنكيز.

ونفت السعودية في البداية معرفة مصيره قبل أن تقول إنه "توفي" في القنصلية نتيجة " شجار" بينه ومسؤولين في القنصلية، وهو تفسير أثار شكوكا لدى العديد من الحكومات الغربية ومنظمات حقوق الإنسان.

اسئلة اردوغان

وهذه الأسئلة هي:

1. ما سبب وصول فريق مؤلف من 15 شخصا إلى القنصلية يوم مقتل الصحفي؟

2. من أمر بإرسال هذا الفريق إلى اسطنبول؟

3. لماذا لم تكشف السعودية حتى الآن عن مكان وجود جثة الصحفي، رغم إقرار المملكة بمقتله؟

4. لماذا لم تكشف السعودية عن هوية المتعاون المحلي الذي قالت إن الجثة سلمت له للتخلص منها؟

5. في حال قُتل خاشقجي عن طريق الصدفة، لماذا وصل فريق سعودي من ثلاثة أشخاص إلى تركيا قبيل الحادث واستكشف غابة بلغراد في ضواحي اسطنبول ومناطق في ولاية يالوفا؟

وأعرب أردوغان في كلمته عن عدم رضائه إزاء التفسيرات السعودية لظروف مقتل خاشقجي، مشددا على أنه لدى تركيا أدلة دامغة تؤكد أن الصحفي راح ضحية "جريمة وحشية كان مخططا لها مسبقا".

وأشار الرئيس التركي إلى أن أنقرة لن تقتنع بتوجيه الرياض تهمة بقتل الصحفي إلى موظفين أمنيين فقط.