اردوغان يأمل بحاكم سوري عادل ويتعرض لانتقاد بعد مؤتمر حزبه

فيما كان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يبدي امله بان يصل ابناء سورية الى مرحلة حكم بلديهم بديمقراطية وحكمه، فقد تعرض لسيل واسع من الانتقادات بعد اصراره على عقد مؤتمر حاشد في وقت عصيب تمر به البلاد بسبب كورونا وهو ما عد فشلا من الناحية الادارية .

اردوغان يامل بحاكم سوري عادل

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إن تركيا ستواصل جهودنا "حتى تصبح سوريا بلدا يديره أبناؤها بمعنى الكلمة، ونقف إلى جانب شعبها"

وأكد الرئيس التركي، في كلمة ألقاها خلال مشاركته في المؤتمر العام السابع لحزب "العدالة والتنمية" في صالة أنقرة الرياضية بالعاصمة أن "تركيا ألحقت هزائم كبيرة بالتنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها "بي كا كا"، بحيث لم تعد قادرة على القيام بعمليات داخل حدود بلادنا".

غدا الأربعاء يوم تاريخي هام في تركيا

تغييرات واسعة في حزب العدالة والتنمية.. نحو استراتيجية جديدة وعدالة مستمرة وتنمية أكبر 🇹🇷💡💪🏻

وكذلك كلمة هامة للطيب أردوغان وكشف جديد.. نحو أهداف 2023 التي ستجعل تركيا في الصف الأول والصدارة الباهرة إن شاء الله تعالى 🇹🇷💪🏻

وما توفيقي إلا بالله pic.twitter.com/6DaIyQgJQW — Hamza Tekin حمزة تكين (@Hamza_tekin2023) March 23, 2021

انتقادات لاردوغان

وقد تعرض الرئيس التركي لانتقادات بعد عقده مؤتمر حزبه "العدالة والتنمية" داخل مجمع رياضي مزدحم وسط موجة جديدة من حالات كوفيد – 19.

وملأ الآلاف من أنصار الحزب الحاكم مدرجات المجمع الرياضي الذي يتسع لنحو 10400 شخص في أنقرة على الرغم من قواعد التباعد الاجتماعي التي تفرضها الحكومة التركية.

ونشرت مقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي يزعم أنها تظهر حافلات محملة بأنصار الحزب الحاكم في طريقهم إلى العاصمة لحضور المؤتمر، وكثير منهم بدون كمامات، التي تعد إلزامية في الأماكن العامة بتركيا.

أردوغان يفتتح المؤتمر العام لـ”العدالة والتنمية” بترجمة سورة الفاتحة pic.twitter.com/KMmTLhz4JN — وكالة أنباء تركيا (@tragency1) March 24, 2021

مشاهد مخزية

وفي هذا الصدد، وصف مراد أمير، وهو طبيب ونائب من حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، مشاهد مؤتمر الحزب بأنها "مخزية"، وكتب على تويتر أن الفعالية أظهرت استخفافا "بالعاملين في المجال الصحي الذين يعملون ليل نهار في المعركة ضد الوباء".

من جانبه أكد عمدة أنقرة السابق مليح غوكجك، وهو عضو في حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان، أنه تم إجراء اختبار فيروس كورونا للمشاركين قبل حضور المؤتمر.

وقد أبلغت تركيا عن أكثر من 26 ألف حالة إصابة جديدة بكورونا يوم أمس الثلاثاء، بعد أسابيع من تخفيف الحكومة للقيود في عشرات المحافظات في إطار ما يسمى ببرنامج "العودة للوضع الطبيعي الخاضع للرقابة".