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اردوغان يؤكد تفاهمه مع ترامب على منطقة آمنة بسوريا بعمق 32 كم

اردوغان يؤكد تفاهمه مع ترامب على منطقة آمنة بسوريا بعمق 32 كم
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