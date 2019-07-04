اردوغان يبحث عن حل لمساعدة المسلمين المحتجزين في معسكرات صينية

يبحث الرئيس التركي رجب طيب اردوغان عن حل لمساعدة المسلمين المحتجزين في معسكرات صينية "أخذا في الاعتبار الحساسيات" لدى الجانبين حيث تحتجز بكين نحو مليون من الاويغور وغيرهم من الأقليات المسلمة في مقاطعة شينجيانغ المضطربة.

وبحسب صحيفة "حرييت" اليومية صرح اردوغان للصحافيين في بكين قبل عودته إلى تركيا "أعتقد أن بإمكاننا العثور على حل للمشكلة أخذا بالاعتبار حساسيات الطرفين".

وزعم الإعلام الرسمي الصيني أن الأقليات الاتنية تعيش باطمئنان في شيجنيانغ، إلا أنها لم تذكر شيئا بخصوص تصريحاته للصحافيين الأتراك.

وحذر اردوغان من الذين يسعون إلى "استغلال" قضية شينجيانغ لخلق التوترات مع الصين، المستثمر وشريك التجارة الكبير لتركيا.

وقال "هذا الاستغلال له تأثير سلبي على العلاقات التركية الصينية. من الضروري ألا نتيح الفرصة لمثل هذا الاستغلال".

وأضاف أن تركيا يمكن أن "ترسل وفدا إلى شرق تركستان"، الاسم الذي يطلقه الناشطون على شينجيانغ، وأن تركيا منفتحة على الفكرة.

وفي شباط/فبراير الماضي انتقدت وزارة الخارجية التركية معاملة الإويغور ووصفتها بأنها "عار على الإنسانية" وقالت إن المحتجزين في هذه المراكز والسجون "يتعرضون للتعذيب وغسيل الأدمغة السياسي".