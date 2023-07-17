اردوغان يبدأ جوله خليجية ومستعد للقاء الاسد منتقدا شروطه

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان شروط الرئيس السوري بشار الاسد لعقد لقاء بينهما والتطبيع بين البلدين بانها مطالب وشروط غير منطثية مبديا ترحيبه وانفتاحه على دمشق والقيادة السورية

وقال الرئيس التركي الذي يستعد لجولة خليجية انه منفتح للقاء الرئيس السوري لكنه اشار الى ان: "الأسد يطالب بخروج القوات التركية من شمالي سوريا، وخروج تركيا من شمالي سوريا غير ممكن لأننا نحارب الإرهاب هناك".

وكان الاسد اشترط في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية ، في مارس/ آذار الماضي، أن إمكانية عقد لقاء مع نظيره التركي مرتبطة بخروج تركيا من الأراضي السورية، ووقف دعمها للإرهاب، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل بدء الحرب في سوريا.

وقال اردوغان ان الاسد يركز على التواج التركي في الاراضي السورية الذي ينفذ مهام وعمليات ضد الارهاب لكنه يتغاضى عن تواجد القوات الاجنبية الاخرى

وتوجه الرئيس اردوغان الى الرياض في سياق جولة خليجية تشمل أيضا قطر والإمارات وقال ان حجم التبادل التجاري الثنائي بين تركيا ودول الخليج خلال الـ 20 عاما الأخيرة ارتفعت من 1.6 مليار دولار إلى نحو 22 مليار دولار.