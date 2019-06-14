اردوغان يتوعد الاسد بعد الهجوم على نقاط المراقبة التركية

توعد الرئيس الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بالرد على هجمات قوات النظام السوري على نقاط المراقبة، التي نشرتها تركيا في منطقة إدلب شمال غربي سوريا.

وقال أردوغان، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة: "لن نسكت إن واصل النظام السوري هجماته وسنعطي "ردا واضحا" على مع اعتبره "استفزازات لقوات (الرئيس السوري بشار) الأسد".

وأضاف الرئيس التركي: "مواصلة النظام السوري الاعتداءات على إدلب وقصفها بقنابل الفوسفور جريمة لا تغتفر ولا يمكننا السكوت عليها".

وأردف في هذا السياق أن "أنقرة لن تقف مكتوفة الأيدي وستأخذ دعوات السكان المحليين بعين الاعتبار".

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، في وقت سابق من الخميس، عن استهداف نقطة مراقبة تابعة للقوات التركية في محافظة إدلب، محملة الجيش السوري المسؤولية عن الحادث.

وقالت وزارة الدفاع التركية إن القوات السورية أطلقت عمدا 35 قذيفة على النقطة، ما أدى إلى إصابة 3 جنود أتراك بجروح خفيفة وإلحاق أضرار مادية، وذلك عقب إعلان وقف إطلاق النار برعاية روسيا وتركيا في المحافظة.

كما جدد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اتهام القوات السورية بقصف نقطة مراقبة للجيش التركي في إدلب، أمس الخميس، واصفا الحادث بـ"العمل العدواني المتعمد"، فيما تعهد بأن ترد بلاده على مثل هذه التصرفات حال تكرارها.

وهذا الحادث هو الثاني من نوعه في الآونة الأخيرة، وسبق أن اتهمت أنقرة "قوات الأسد" بتنفيذ ضربة استهدفت موقعا قرب نقطة مراقبة للجيش التركي في إدلب، فيما تحدثت عن إصابة جنديين تركيين في الهجوم.

وسبق أن نشرت تركيا في تلك المحافظة 12 "نقطة مراقبة"، هدفها متابعة سير تطبيق نظام وقف إطلاق النار في المنطقة.