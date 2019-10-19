اردوغان يتوعد بـ"سحق رؤوس" الأكراد ما لم ينسحبوا من "المنطقة الآمنة" بسوريا

قال أردوغان في خطاب: “إذا لم يتمّ الانسحاب بحلول مساء الثلاثاء، فسنستأنف (القتال) من حيث توقّفنا وسنواصل سحق رؤوس الإرهابيين”.

حذّر الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان السبت، من أنّ بلاده “ستسحق رؤوس” المسلّحين الأكراد في شمال شرق سوريا إذا لم ينسحبوا إلى خارج المنطقة العازلة التي اتفقت أنقرة وواشنطن على إقامتها على طول الحدود مع سوريا.

واتفقت تركيا وواشنطن يوم الخميس على وقف أنقرة للهجوم لمدة 120 ساعة لحين انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية السورية من "المنطقة الآمنة" في شمال شرق سوريا. وصمدت الهدنة يوم السبت على الحدود بين البلدين.

وقال أردوغان في خطاب: “إذا لم يتمّ الانسحاب بحلول مساء الثلاثاء، فسنستأنف (القتال) من حيث توقّفنا وسنواصل سحق رؤوس الإرهابيين”.

وأضاف أنه سيناقش موضوع انتشار قوات النظام السوري في المنطقة الآمنة خلال محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين هذا الأسبوع، لكنه حذر من أن أنقرة “ستنفذ خططها” ما لم يتم التوصل لحل.

ومن جانبه، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في وقت سابق السبت إن القوات في شمال سوريا مستعدة لاستئناف الهجوم إذا لم يُنفذ اتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع واشنطن بالكامل.

وقال أكار "أوقفنا العملية لخمسة أيام. في تلك الأثناء سينسحب الإرهابيون من المنطقة الآمنة وسيتم جمع أسلحتهم وتدمير مواقعهم. إذا لم يحدث ذلك فسنواصل العملية".

وأضاف في حدث أقيم في مدينة قيصري "استعداداتنا تامة. حال صدر الأمر المطلوب فسيكون جنودنا مستعدون للتوجه إلى أي مكان".

وصمد اتفاق وقف إطلاق النار الهش على الحدود السورية مع تركيا السبت بعد يومين من موافقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على الهدنة لإعطاء القوات الكردية وقتا للانسحاب من المنطقة التي تشن فيها أنقرة عملية عسكرية عبر الحدود.

ووافق أردوغان على الهدنة خلال محادثات في أنقرة يوم الخميس مع نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس تناولت وقف الأزمة الإنسانية التي أجبرت نحو مئتي ألف مدني على الفرار في شمال شرق سوريا وتهدئة المخاوف الأمنية من احتمال فرار الآلاف من أسرى تنظيم الدولة الإسلامية في مناطق سيطرة وحدات حماية الشعب الكردية التي تتعرض للهجوم التركي.

وقالت وزارة الدفاع التركية يوم السبت إن 14 ”هجوما استفزازيا“ انطلقوا من سوريا في الساعات الست والثلاثين الماضية لكنها أضافت أنها تواصل التنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة للسماح بتنفيذ الاتفاق.

وقال صحفيون من رويترز في منطقة الحدود إن دوي القصف الذي كان مسموعا قرب مدينة رأس العين السورية الحدودية صباح يوم الجمعة تراجع. وأضافوا أنهم رأوا بضع مركبات عسكرية تركية فحسب وهي تعبر الحدود صباح يوم السبت.

وحددت الهدنة وقفا للقتال لمدة خمسة أيام وهي مهلة لانسحاب قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد من ”المنطقة الآمنة“ التي تعهدت تركيا بإقامتها في مساحة تمتد لعمق يفوق 30 كيلومترا داخل سوريا.

وقالت وزارة الدفاع التركية إن الوزير أكار حث نظيره الأمريكي مارك إسبر في مكالمة هاتفية جرت في وقت متأخر من مساء يوم الجمعة على ضمان انسحاب قوات وحدات حماية الشعب الكردية السورية من المنطقة خلال الساعات المئة والعشرين المقررة بموجب الهدنة.

وقال أردوغان يوم الجمعة إن المنطقة الآمنة ستمتد نحو 440 كيلومترا من الغرب إلى الشرق على الحدود لكن المبعوث الأمريكي الخاص لسوريا قال إن الاتفاق يشمل منطقة أصغر وهي تلك التي كانت تنشط فيها القوات التركية وحلفاؤها من المعارضة السورية.

وأشار أردوغان أيضا إلى أن تركيا ستقيم نحو 12 موقع مراقبة في شمال شرق سوريا.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية يوم السبت أن وفدا من المسؤولين الروس التقى بالرئيس السوري بشار الأسد في دمشق يوم الجمعة وبحث معه الحاجة لخفض التصعيد في شمال شرق سوريا.

