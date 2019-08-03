اردوغان يدشن كنيسة سريانية في اسطنبول

وضع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم السبت 3 أغسطس 2019 حجر الأساس لأول كنيسة سريانية في اسطنبول، لتصبح بذلك أول مكان عبادة مسيحي على الإطلاق يتم بناؤه في تركيا بأسرها منذ قيام الجمهورية في هذا البلد قبل حوالى مئة عام.

سيتم بناء الكنيسة في حي يسيلكوي في ضاحية العاصمة الاقتصادية للبلاد، وستخصّص للسريان الأرثوذكس، إحدى الطوائف المسيحية الشرقية الضاربة جذورها في هذه المدينة والتي تقيم صلواتها باللغة الآرامية، لغة السيد يسوع المسيح بحسب التعاليم المسيحية.



قال أردوغان خلال وضع حجر الأساس للكنيسة، في حفل نقل التلفزيون وقائعه مباشرة على الهواء إنّه "لمن واجب الجمهورية التركية تلبية الاحتياجات المكانية للطائفة السريانية لممارسة عبادتها، والسريان هم أبناء قدامى لهذه المنطقة".



يمول أبناء الطائفة السريانية بناء هذه الكنيسة التي يتوقّع أن يتمّ الانتهاء من تشييدها في غضون عامين.



كان أردوغان قد أصدر في 2009، حين كان لا يزال رئيساً للوزراء، أمراً لبلدية اسطنبول بالعثور على أرض لبناء كنيسة للطائفة السريانية المحليّة التي يبلغ عدد أبنائها في اسطنبول 17 ألف نسمة.



ستكون هذه أول كنيسة على الإطلاق يتم بناؤها في تركيا الحديثة منذ قيام الجمهورية في عام 1923 على يدي مصطفى كمال أتاتورك.



ويشكو أبناء الأقليّات المسيحية التركية، الذين يشكلون 0,2 بالمئة من السكان، من معاملتهم كمواطنين من الدرجة الثانية في بلد تدين الأغلبية الساحقة من أبنائه بالإسلام ويبلغ عدد سكانه 82 مليون نسمة. وقال أردوغان في خطابه السبت "لا تنسوا أنّ هذا البلد ملك للجميع". وأضاف "كل أولئك الذين يرتبطون بتركيا ويساهمون فيها ويخلصون لها هم مواطنون كاملون. ليس هناك أي عائق أمامهم، لا في السياسة ولا في التجارة ولا في أي قطاع آخر".