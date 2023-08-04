اردوغان يدعو الافارقة لوقف تصدير الذهب واليورانيوم الى فرنسا

دعا لرئيس التركي رجب طيب أردوغان الى وقف ارسال خيرات بلادهم الفقيرة الى فرنسا التي تستفيد وتتنعم بها وقال ان ذلك اضعف الايمان في رد الظلم والاضطهاد الفرنسي اتجاه الافارقة

وقال اردوغان ان الأفارقة يعرفون ممارسات فرنسا في الجزائر وفي رواندا وفي مالي، لقد أوقفوا تصدير الذهب واليورانيوم إلى فرنسا ردا على الظلم والاضطهاد.

وقال أردوغان في كلمة له، عقب أداء صلاة الجمعة، في مسجد كيرم أيدينلار في إسطنبول: "هذا ليس جديدا على فرنسا وتابع: أما نحن فنحاول فقط الحفاظ على علاقاتنا الإيجابية معهم

واصدرت النيجر قرارا بوقف صادرات الذهب واليورانيوم إلى فرنسا، وهو قرار صادر عن رئيس المجلس العسكري في البلاد حيث وتصنّف النيجر ضمن أكبر 7 دول منتجة لليورانيوم في العالم، في عام 2023، رغم أن إنتاجها من هذا المعدن، عام 2022، تراجع إلى أقل من النصف، مقارنة بما كان عليه في عام 2013.