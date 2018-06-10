صلاح الدين دميرتاش

دعا الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الاحد الى محاكمة خصمه الكردي صلاح الدين دميرتاش المسجون بتهمة "الارهاب" والمرشح للانتخابات المبكرة المقررة في 24 حزيران/يونيو "في اسرع وقت".

وصرح اردوغان خلال تجمع في كوجيلي (شمال غرب) "هذا الرجل حاليا في التوقيف الاحتياطي، اليس كذلك؟ نعم انه مسجون. في الواقع على القضاء ان يصدر قراره في اسرع وقت".

وقبل اسبوعين من الانتخابات المبكرة الحاسمة، يكثف اردوغان هجومه على دميرتاش الرئيس السابق لحزب الشعوب الديموقراطي الموالي للاكراد.

وقد يتعرض دميرتاش، المسجون منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2016 والذي رفعت بحقه عدة دعاوى قضائية خصوصا لاتهامات بالقيام بانشطة "ارهابية"، للسجن لاكثر من 142 عاما.

ويتهم اردوغان دميرتاش بانه مسؤول عن وفاة عشرات الاشخاص في تظاهرات تحولت الى حمام دم في تشرين الاول/اكتوبر 2014.

ودعا المعارضون الرئيسيون لاردوغان الى الافراج عن دميرتاش ليتمكن من اطلاق حملته للانتخابات الرئاسية والتشريعية المبكرة في 24 حزيران/يونيو، بدون جدوى.

وقال اردوغان "حزبه يقوم بالحملة نيابة عنه. هذا اكثر مما يستحق".

وفيما كان اردوغان ينتقد دميرتاش هتف قسم من الحاضرين "الاعدام!".

ورد الرئيس التركي "كما سبقت ان قلت في هذا الخصوص لو كان البرلمان رفع الي مثل هذا الاقتراح لكنت وافقت عليه منذ زمن بعيد". ويلمح اردوغان من حين لاخر الى احتمال اعادة العمل بعقوبة الاعدام التي الغيت في 2004.

ومن زنزانته في سجن اديرن (شمال غرب) يحاول دميرتاش المحامي البالغ ال45 من العمر خوض حملته مراهنا على مواقع التواصل الاجتماعي ونشاط مناصري حزب الشعوب الديموقراطي.

ورد الاحد عبر تويتر على هجمات اردوغان المتزايدة بالقول انها "اكاذيب حقيرة". وقال "حيال سفالتك، سيعطي الشعب باسمي الرد الاوضح في صناديق الاقتراع في 24 حزيران/يونيو".