اردوغان يدعو ترامب لوقف الدوريات الاميركية الكردية قرب الحدود السورية التركية

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الثلاثاء إن الدوريات الأمريكية الكردية المشتركة قرب الحدود التركية السورية أمر غير مقبول وإنه يتوقع من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يوقفها.

ومن المقرر أن يلتقي أردوغان مع ترامب في باريس في مطلع الأسبوع، وقال للصحفيين إنه سيتطرق إلى الدوريات التي تنفذها الولايات المتحدة وقوات سوريا الديمقراطية الكردية المتحالفة معها داخل سوريا.

وأضاف "أظن أننا عندما نتحدث مع ترامب، فإنهم سيوقفون هذه العملية على الأرجح".

كانت قوات سوريا الديمقراطية قد قالت يوم الجمعة إن القوات الأمريكية بدأت دوريات على الحدود في محاولة لتهدئة التوتر مع أنقرة، وإن كانت لم تذكر هل انضمت قواتها إلى هذه الدوريات. وقال التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في سوريا إن الدوريات لم تشهد زيادة.

ويبرز قلق أردوغان من الأمر تعقيد شبكة التحالفات والخصومات على الحدود والتي فاقمت منها الحرب الدائرة في سوريا.

وأثار التحالف الأمريكي الكردي انزعاج تركيا التي تقول إن وحدات حماية الشعب الكردية التي تنضوي تحت لواء تحالف قوات سوريا الديمقراطية ما هي إلا امتداد لجماعة متشددة محظورة على أراضيها.

ووضعت تحركات تركيا العسكرية في شمال سوريا خلال العامين الأخيرين القوات الأمريكية في موضع المواجهة المباشرة مع القوات الزاحفة من تركيا، حليفة واشنطن داخل حلف شمال الأطلسي.

وفي دلالة أخرى على تعقد الموقف، بدأت الولايات المتحدة وتركيا دوريات مشتركة أخرى في شمال سوريا يوم الخميس بهدف تفادي حدوث اشتباك بين تركيا وحلفاء واشنطن الأكراد.

لكن أنقرة مضت قدما في حملة جديدة على مقربة تستهدف القوات الكردية التي تدربها واشنطن وتسلحها.

وفي الأسبوع الماضي قصفت القوات التركية مواقع في شمال سوريا تقع تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

وتعهد أردوغان الأسبوع الماضي بسحق المقاتلين الأكراد السوريين شرقي نهر الفرات، حيث يرابط نحو 2000 عسكري أمريكي إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية.