اردوغان يستقبل زيلينسكي وموسكو تراقب

تراقب موسكو عن كثب المحادثات التي ستجمع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بالرئيس الاوكراني فلادومير زيلينسكي في اسطنبول اليوم الجمعة وقال الكرملين انه مهتم بمعرفة ما ستتم مناقشته.

واعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، تعليقا على المحادثات التي من المقرر أن تجري اليوم بين الرئيسين التركي والأوكراني، "سنتابع نتائج المحادثات عن كثب. نحافظ على علاقات شراكة بناءة مع أنقرة، ونقدر هذه العلاقات ونشعر أن الجانب التركي بدوره يتعامل بالمثل، لذلك بالطبع سنكون مهتمين بمعرفة ما سيناقشه الطرفان".

واستقبلت انقره في بداية الازمة الاوكرانية الروسية محادثات سلام بين الطرفين كما انها كانت طرفا رئيسيا في اتفاق نقل الحبوب التي تنتهي صفقته نهاية الشهر الحالي الى دول العالم ويقول بيسكوف أن أردوغان بذل جهودا كبيرة باستمرار لحل مختلف المشاكل في سياق الصراع الأوكراني، ولعب دور الوسيط، وأن الكرملين لا يرى بعد آفاقا للمفاوضات بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا، مؤكدا أن روسيا لم تغلق باب التفاوض مع أوكرانيا، ةاشار المتحدث الى ان الدور الذي يلعبه اردوغان موضع تقدير كبير من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

واكدت موسكو ان الولايات المتحدة التي تقدم وقود للحرب لاستمرارها تعارض الدور التركي في الوساطة لانهاء الحرب