اردوغان يشكو امتناع القوى العالمية عن دعم "المنطقة الآمنة" بسوريا

اعتبر الرئيس التركي أن إنشاء مدن للاجئين في "المنطقة الآمنة" بسوريا، سيكون إنجازا تاريخيا.

ذكر تلفزيون (إن.تي.في) الأربعاء أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال إن القوى العالمية لم تتعهد حتى الآن بدعم خطط تركيا لإقامة "منطقة آمنة" في شمال سوريا، حيث تنوي أنقرة إعادة توطين مليون لاجئ سوري.

وقال أردوغان للصحفيين في جنيف حيث كان يحضر المنتدى العالمي للاجئين يوم الثلاثاء "حتى الدول التي نعتبرها الأشد قوة والأكثر احتراما لم ترد حتى الآن على دعوتنا بخصوص المنطقة الآمنة وتقل ‘نحن سنشارك‘".

واعتبر الرئيس التركي أن إنشاء مدن للاجئين في "المنطقة الآمنة" بسوريا، سيكون إنجازا تاريخيا.

وقال أردوغان إن "حل أزمة تدفق اللاجئين من سوريا، مرتبط بإنهاء الحرب الداخلية فيها، لذلك نبذل جهوداً مكثفة للتوصل إلى حل سياسي في الوقت الذي نستضيف فيه اللاجئين، ونتحرك للتوصل إلى نتيجة عبر تفعيل مساري أستانة وجنيف".

وأضاف: "إذا ما نجحنا في إنشاء مدن للاجئين في المنطقة الآمنة، فسيُسجل ذلك نموذجا في التاريخ ويُحسب في صف تركيا".

وأردف: "هدفنا الأساسي القضاء على الإرهاب عبر الحفاظ على سلامة أراضي سوريا، وضمان عودة اللاجئين إلى ديارهم طواعية وبأمان وبكرامة، لذلك نبدي أهمية كبيرة لإنشاء منطقة آمنة بشمال سوريا".

وشدد بالقول: "تركيا تستضيف قرابة 4 ملايين لاجئ، ولديها خطة لحل جذري لهؤلاء اللاجئين".

وأشار الرئيس التركي، إلى أن الدول الغربية المتطورة وبعض البلدان العربية الغنية فشلت في التعاطي مع أزمة اللاجئين.

وأضاف: "المشاكل العالمية لا يمكن حلها إلا بتعاون وتضامن عالمي، وتهرّب العالم من مشكلة اللاجئين لا يلغيها".

