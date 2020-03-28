اردوغان يطرد وزير بارز من حكومته

أعفى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وزير النقل محمد جاهد طورهان من منصبه اليوم السبت، في وقت تكافح فيه البلاد تفشي فيروس كورونا الذي أودى حتى الآن بحياة 92 شخصا.

وأوضح قرار الإقالة المنشور في الجريدة الرسمية أنه تم تعيين عادل كارا إسماعيل أوغلو وزيرا جديدا، دون ذكر تفاصيل إضافية.

وتأتي الخطوة المفاجئة في وقت تنتهج فيه تركيا سلسلة إجراءات تشمل فرض قيود على السفر الدولي وبين المدن بعد أن قفز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بمقدار الثلث يوميا إلى 5698 حالة.

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وواجه طورهان ووزارته انتقادات الأسبوع الماضي لعقد أول مناقصة للتحضير لبناء قناة ضخمة على مشارف إسطنبول وسط تفشي المرض.

وفي حديثه في مراسم التسليم، قال طورهان إن تركيا كانت أقل تأثرا بالفيروس من بعض الدول الأخرى بسبب الإجراءات التي اتخذتها في الوقت المناسب.

ورأس طورهان مديرية السكك الحديدية ووتولى منصب كبير مستشاري أردوغان، قبل أن عينه وزيرا للنقل في يوليو 2018، أما كارا إسماعيل أوغلو (50 عاما) فقد عين نائبا لوزير النقل العام الماضي.