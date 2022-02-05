اردوغان يطلب الدعاء بعد اصابته وزوجته امينة بكورونا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان السبت، إصابته وزوجته امينة جولبران بفيروس كورونا، طالبا الدعاء لهما.

وكتب ردوغان في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر "اليوم كانت نتيجة اختبار كوفيد-19 التي أجريتها مع زوجتي بعد أعراض متوسطة، إيجابية".

وأضاف: "لدينا أعراض متوسطة، ناتجة عن الإصابة بمتحور أوميكرون كما علمنا."

وتابع اردوغان: "الحمد لله أشعر بأعراض خفيفة، وسأواصل القيام بعملي من المنزل، وأنتظر الدعاء منكم".

وشاركت السيدة الأولى أمينة نفس التغريدة وعلقت عليها قائلة: "معك في السراء والضراء، بإذن الله سنشفى من الإصابة في أقرب وقت، وأرجو الدعاء منكم".

على إثر إحساسنا بأعراض خفيفة، خضعت اليوم مع زوجتي لفحص كوفيد - ١٩، وتبينت إصابتنا بمتحور أوميكرون. والحمد لله آثاره خفيفة.



عملنا متواصل بلا انقطاع ولو عن بعد. لا تنسونا في الدعاء. — رجب طيب أردوغان (@rterdogan_ar) February 5, 2022

وأعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، السبت، أن أردوغان وعقيلته أمينة، في وضع صحي جيد عقب إصابتهما بفيروس كورونا.

وقال قوجة في تغريدة عبر تويتر إن اختبار الكشف عن كورونا للرئيس أردوغان وعقيلته جاء إيجابيا عقب ظهور أعراض خفيفة، في مرحلة يتسارع فيها انتشار متحور أوميكرون.

وأضاف: "وضعهما الصحي جيد بما لا يعرقل الأعمال. أقدم لهما من جديد تمنياتنا بالسلامة".

وسجلت تركيا الجمعة، 248 حالة وفاة و111 آلاف و157 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وارتفع إجمالي جرعات اللقاح المستخدمة في عموم تركيا إلى 142 مليونا وو735 ألفا و468 جرعة، وفقا لوكالة أنباء الأناضول.