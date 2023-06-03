اردوغان يطيح برموز مهمة من حكومته

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان ، مساء امس السبت، عن تشكيلة حكومته الجديدة، بعد ساعات من الانتهاء من مراسم تنصيبه وتأدية اليمين الدستورية رئيسا لولاية خامسة في البلاد عقب فوزه في الجولة الثانية من الانتخابات التي جرت نهاية الشهر الماضي

واكد اردوغان قبيل الاعلان عن اسماء وزراء حكومته ان “إرادة الشعب انعكست بشكل ديمقراطي في 14 و28 مايو/أيار الماضي وأشكر جميع مواطنينا الذين توجّهوا إلى صناديق الاقتراع”.

وفاجا الرئيس التركي الجمهور في بلاده بتعيينه رئيس الاستخبارات هاكان فيدان، وزيرا للخارجية بدلا من مولود جاويش، فيما عين ياشار غولر، وزيرا للدفاع، وجودت يلماز، نائبا لرئيس الجمهورية.

ويبدو ان اردوغان قد استخدم الورقة الرابحة في هذه المرحلة والتمثلة بـ تعيين محمد شيمشك وزيرا للخزانة والمالية، وهو المعروف بمكانته بين المستثمرين سيما عندما شغل منصبي وزير المالية ونائب رئيس الوزراء بين عامي 2009 و2018. حيث من المتوقع ان يعمل شيمشك على اعادة النهضة للاقتصاد التركي ويضع حدا للسياسات الاقتصادية غير التقليدية المستمرة منذ سنوات التي اتسمت بخفض أسعار الفائدة رغم ارتفاع معدلات التضخم وسيطرة الدولة على الأسواق.

أسماء وزراء حكومة تركيا في ولاية اردوغان الخامسة

وزير العدل يلماز تونج

وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية ماهينور أوزدمير كوكتاش

وزير العمل والضمان الاجتماعي ودات يشيكان

وزير البيئة والتحضر والتغير المناخي محمد أوزاسكي

وزير الخارجية هاكان فيدان

وزير الطاقة والموارد الطبيعية البارسالن بايراكتار

وزير الشباب والرياضة عثمان اسكين باك

وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك

وزير الداخلية علي يرلي كايا

وزير الثقافة والسياحة محمد نوري ارسوي

وزير التربية الوطنية يوسف تكين

وزير الدفاع الوطني يسار غولر

وزير الصحة فخر الدين قوجة

وزير الصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح قصير

وزير الزراعة والغابات إبراهيم يوماكلي

وزير التجارة عمر بوالت

وزير النقل والبنية التحتية عبد القادر أورالوغلو

ومن بين أبرز الوجوه التي غادرت الحكومة التركية: