اردوغان يعلن "تحييد" زعيم داعش أبو الحسين القرشي في سوريا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان مساء الأحد، ان الاستخبارات التركية نفذت عملية في سوريا حيدت خلالها الزعيم المفترض لتنظيم "داعش" أبو الحسين القرشي.

وخلال مقابلة تلفزيونية، قال اردوغان ان الزعيم المفترض لداعش، واسمه الحركي أبو الحسين القرشي تم تحييده خلال عملية نفذها جهاز الاستخبارات الوطني التركي في سوريا السبت.

وأبو الحسين الحسيني القرشي هو الزعيم الرابع لداعش، وتولى هذا الموقع منذ تشرين الثاني/نوفمبر العام الماضي

واعلن التنظيم مبايعة أبو الحسين القرشي حينها في رسالة صوتية بعد إقراره بمقتل زعيمه الثالث أبو الحسن القرشي، في مواجهات في ضواحي درعا جنوبي سوريا.

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية ان منطقة في جينديرس في عفرين شمال غربي سوريا جرى اغلاقها مساء الاحد، من قبل الاستخبارات التركية والشرطة العسكرية المحلية المدعومة من انقرة.

ونقلت الوكالة عن سكان قولهم ان مزرعة مهجورة في المنطقة كانت تستخدم مدرسة إسلامية تم استهدافها بعملية.

وكانت القوات الاميركية شنت منتصف نيسان/أبريل غارة بطائرة مروحية في شمال سوريا، حيث قالت إن داعش كان يخطط لهجمات في أوروبا والشرق الأوسط، مضيفة انها قتلت في هذه العملية قياديا بارزا في التنظيم.

ولا يزال تنظيم داعش يشن هجمات في سوريا رغم طرده من معظم الاراضي التي كان يسيطر عليها.